Российский лыжник Глеб Ретивых показал, как тренируется во время пандемии коронавируса. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал видео из Чайковского (Пермским край).

«Всем здоровья и добра. А мы проехали 100 км», — написал Ретивых под публикацией.

Напомним, накануне сообщалось, что лидер сборной России Александр Большунов провел сверхдлительную тренировку, в рамках которой пробежал 134 километра без остановок.

Лыжный сезон-2019/20 завершился досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Сначала стало известно. что не состоится финал Кубка мира в Кэнморе (Канада), затем отменили «Спринт Тур» в Квебеке (Канада) и Миннеаполисе (США).

Ретивых специализируется на спринтерских дисциплинах, он занял седьмое место в спринтерском зачете Кубка мира.