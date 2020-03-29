Двукратная чемпионка мира среди юниоров фигуристка Александра Трусова проходит карантин после возвращения из Египта.

Сегодня стало известно, что Трусова вместе с семьей отправилась в отпуск, когда каток в «Хрустальном» закрыли на карантин. Её родители были вынуждены обратиться в посольство России в Египте, так как международное сообщение было закрыто. В итоге спортсменка, два ее младших брата и родители смогли вернуться на родину 27 марта гуманитарным рейсом.

Как сообщает РИА «Новости», фигуристка уже находится на двухнедельном карантине, как и все россияне, возвращающиеся из других стран.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 682208, из них 31692 человек погибли, 147591 — выздоровели.