В субботу, 28 марта, пиковый онлайн в Dota 2 имел лучший показатель с октября 2019 года — он составил 732 708 игроков. Как сообщает Steam Charts, это лучший результат с того момента, как осенью пиковый онлайн составил 739 924 пользователя.

В ноябре минувшего года показатели были ниже, пиковый онлайн собрал 708 517 пользователей. В декабре и январе по 685 165 и 616 415 игроков соответственно. В феврале 2020 года показатели пикового онлайна составили 663 812.

Напомним, рекорд был установлен в марте 2016 года, тогда впервые за все время пиковый онлайн Dota 2 составил 1 291 328.