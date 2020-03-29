Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил негодование в связи с тем, что жители Москвы не соблюдают рекомендации оставаться дома во время пандемии коронавируса.

«Проехал на машине по прекрасной Сходне, на улице праздник, толпы мам с детьми, коллективные гуляния и пикники! Люди, вы совсем? Что вы делаете?» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале. Он подчеркнул, что необходимо вводить полный и тотальный карантин.

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 682208, из них 31692 человек погибли, 147591 — выздоровели.

В России официально объявлено о 1534 заболевших, восемь человек погибли.