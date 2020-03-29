Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас заплатил 200 тысяч долларов, чтобы вместе с семьёй вернуться на родину в Коста-Рику из Франции во время пандемии коронавируса.

Как сообщает ESPN, вместе с Навасом в Сан-Хосе полетели супруга и трое детей. Они будут соблюдать двухнедельную изоляцию, как и все, кто возвращается из-за границы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 682208, из них 31692 человек погибли, 147591 — выздоровели.

Все европейские футбольные лиги, включая чемпионат Франции, приостановлены на неопределенный срок. Исключением является чемпионат Белоруссии, который проходит в обычном режиме.