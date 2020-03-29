Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась воспоминаниями от чемпионата мира 2015 года, на котором завоевала золотую медаль.
По словам спортсменки, перед короткой программой она вообще не волновалась и была настроена по-боевому, а перед произвольной, наоборот, очень сильно переживала, так как боялась допустить ошибку.
«Места себе не находила. Глупость ведь. Я была готова очень хорошо, и, слава богу, все обошлось», — рассказала Туктамышева, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».
По мнению фигуристки, тот сезон вообще сложился для нее хорошо, однако она лишь спустя время осознала, что стала чемпионкой мира.
«А сейчас, когда я вижу эту сумасшедшую конкуренцию, понимаю: блин, вот это да, я успела выиграть», — заявила Туктамышева.
Она добавила, что сейчас победа вызвала бы у нее больше эмоций, так как в нынешних условиях для начала нужно пройти сложнейший отбор.
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