Колосков о чемпионате Белоруссии: Это какая-то порнография

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионате Белоруссии, единственном футбольном турнире, который проходит во время пандемии коронавируса.

По словам Колоскова, в пятницу он попытался посмотреть две игры.

«Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду», — заявил почетный президент РФС, слова которого приводит «RT на русском».

Колосков отметил, что раньше на телевидении была рубрика «Герои спорта». Он призвал показать этих героев, например, финал Олимпиады-1988 в Сеуле или Кубок вызова-1979 по хоккею. Колосков не понимает, для чего ему смотреть БАТЭ или какую-то другую команду.