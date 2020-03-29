Колосков о чемпионате Белоруссии: Это какая-то порнография

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионате Белоруссии, единственном футбольном турнире, который проходит во время пандемии коронавируса.
По словам Колоскова, в пятницу он попытался посмотреть две игры.
«Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду», — заявил почетный президент РФС, слова которого приводит «RT на русском».
Колосков отметил, что раньше на телевидении была рубрика «Герои спорта». Он призвал показать этих героев, например, финал Олимпиады-1988 в Сеуле или Кубок вызова-1979 по хоккею. Колосков не понимает, для чего ему смотреть БАТЭ или какую-то другую команду.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.
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