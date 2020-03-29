Экс-форвард московского «Спартака» Зе Луиш, в данный момент выступающий за «Порту», принял участие в челлендже с переодеванием.

Футболист сборной Кабо-Верде поменялся образами со своей русской девушкой Алесей и станцевал на камеру в боди и коротких шортах.

Zé Luís aderiu ao Flip The Switch Challenge 🤦‍♂️😂 pic.twitter.com/P4BJ8citWr — B24 (@B24PT) March 28, 2020

Ранее в таком же челлендже поучаствовал Аргентинский полузащитник «Зенита» Эммануэль Маммана, который поменялся одеждой со своей супругой. В своем «Инстаграме» Маммана выложил видео, в котором перед зеркалом сменил образ — его возлюбленная оказалась в футболке «Зенита», а футболист примерил мини-юбку с леопардовым принтом и короткий топ.

Напомним, Зе Луиш заключил соглашение с «Порту» летом текущего года. По контракту форвард сборной Кабо-Верде должен находиться в клубе до 2023 года.

В прошлом сезоне Зе Луиш провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах. В его активе 14 забитых мячей и четыре голевые передачи. В РПЛ у него 25 матчей и десять мячей. Зе Луиш имел контракт со «Спартаком» до лета 2021 года. Ранее он играл за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу». В «Спартак» перешел в 2015 году.