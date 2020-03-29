Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, как поддержать иммунитет во время пандемии коронавируса.

По словам Безуглова, условия самоизоляции и удаленной работы идеально подходят для сна, а спать лучше не менее девяти-десяти часов. Он отметил, что важно давать себе нагрузку и три-четыре раза в неделю по 30-40 минут делать аэробные упражнения и два-три раза в неделю проводить круговые силовые тренировки со своим весом. Врач порекомендовал принимать поливитаминные препараты и витамин D3.

«Итак, мой рецепт: сон, умеренные регулярные нагрузки и витамины. А какие именно упражнения можно делать дома, мы расскажем позже», — сказал Безуглов, слова которого приводит Instagram сборной России.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.