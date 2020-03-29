Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о домашних тренировках в условиях карантина из-за коронавируса.

По мнению Аршавина, лучше всего к домашним тренировкам в условиях карантина адаптированы Кокорин и Мамаев. Аршавин отметил, что он выступает за возвращение к системе «весна-осень», потому что вторая лига, по словам экс-игрока, умерла.

Аршавин добавил, что это даст возможность увеличиться количеству команд, на Востоке будет больше команд, не надо будет объединяться в другие группы.

«Следовательно, тем людям, которые будут выходить из спортивных школ, будет, где играть. Они же не могут сразу играть в Премьер-лиге, и чтобы не терять молодых игроков, им нужно будет обыгрываться во второй лиге», — сказал Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.