Резцова: Не соблюдаю карантин. Лучше жить как жилось, не забивая мозг

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказала свое мнение по поводу пандемии коронавируса и карантина.

По словам Резцовой, она ни за, ни против переноса Олимпиады, но ей просто обидно, потому что спортсмены готовились, и уже на третьих Играх подряд у россиян проблемы с тем, чтобы поехать. Резцова заявила, нет гарантии, что к лету 2021-го не придумают очередной вирус.

Резцова добавила, что она не соблюдает карантин, а ездит по гостям.

«Что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно. Давайте честно — никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то?» — не понимает олимпийская чемпионка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что лучше жить как жилось, не забивая себе мозг.

«Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли?» — сказала Резцова.