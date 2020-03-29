Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о карантине во время пандемии коронавируса.

По словам Харитонова, он отлично себя чувствует.

«Да какие домашние условия? Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно», — заявил боец, слова которого приводит «Р-Спорт».

Он отметил, что форму поддерживает в специально отведенных местах – в парках и на улицах, где есть перекладины и брусья. Харитонов добавил, что он не нарушитель закона, так как он спокойно пробежал и позанимался.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.