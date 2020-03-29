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  • 19:21,  29 марта 2020
Футбол
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Червиченко предложил собрать все клубы в Сочи и доиграть сезон РПЛ

Фишт
Стадион "Фишт" в Сочи. Фото: Nevasport/Евгений Нарижный

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко предложил доиграть сезон РПЛ без зрителей в Сочи.

По словам Червиченко, можно доиграть чемпионат России без зрителей, собрав всех на юге. Он отметил, что для этого нужно проверить всех футболистов на коронавирус, удостовериться, что нет больных, а затем собрать их в безопасном месте, например, в Сочи, и поселить в санаторий. Червиченко добавил, что в Сочи команды бы проводили по два-три матча в день.

«Еще карантин толком не начался, а уже не знаешь куда себя деть. А так бы и посмотрели футбол, и чемпионат докатали. Для этого нужен креатив и деньги», — сказал экс-глава «Спартака», слова которого приводит РИА «Новости».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.

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