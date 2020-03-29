Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о подготовке спортсмена на карантине во время пандемии коронавируса.

По словам Касперовича, Логинов в данный момент находится в Саратове, однако его тренировки идут и не срываются. Тренер отметил, сейчас биатлонист занимается силовой подготовкой, и все идет по плану, который был оговорен. Касперович добавил, что сам он вернулся с Камчатки, после чего должен был ехать к Логинову, но поездку было решено отложить.

«Он тренируется дома, у него есть спортивный зал, который он специально собрал для себя. Время изоляции после прилета из Финляндии уже прошло, Саша выдержал. У него есть семья и маленький ребенок, он достаточно дисциплинированный спортсмен. Ему не надо подвергать опасности свою жизнь и своих близких», – сказал Касперович, слова которого приводит «Р-Спорт».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.