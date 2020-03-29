Агент румынского полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви Даниэл Драгош рассказал, что футболисты екатеринбургского клуба получили выходные до 1 мая, а иностранные футболисты уехали из России.

«Урал» действительно дал игрокам выходные до 1 мая, а легионеров отпустил домой», — сказал Драгош, слова которого приводит Sport24.

На данный момент официально известно о приостановке РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Позднее президент РПЛ Сергей Прядкин отмечал в интервью, что раньше 24 апреля чемпионат России не возобновится.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.