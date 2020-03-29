В матче второго тура Высшей лиги Белоруссии «Ислочь» дома одержала победу над «Смолевичами» со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил гвинейский нападающий «Ислочи» Момо Янсане на девятой минуте.

Отметим, чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который до сих пор не приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Эта победа стала для «Ислочи» второй подряд в чемпионате. Команда идет на четвертом месте в турнирной таблице с шестью баллами. «Смолевичи» располагаются на 11-й позиции, предыдущую игру клуб свел вничью.

Следующий матч «Ислочь» проведет 5 апреля дома против «Слуцка», а «Смолевичи» в этот же день встретятся на выезде с «Витебском».