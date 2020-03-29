Вяльбе о своем фильме: Хотела в массовку, но не взяли

Глава ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала , как проходят съемки фильма «Белый снег», который покажет ее биографию.

По словам Вяльбе, это правда, что ее восьмилетнюю сыграет ее собственная внучка Ангелина. Глава ФЛГР отметила, что внучка прекрасно справилась, так как они похожи, и в детстве Вяльбе была примерно такой же.

Также известно, что на лыжне Вяльбе будет играть Юлия Белорукова, и главный тренер сборной сразу сказала, что в дублерах меня сыграть ее может только эта спортсменка, так как Белорукова и внешне похожа с Ольгой Лерман, которая исполняет главную роль.

Вяльбе добавила, что лично она в фильм не снималась.

«Хотела в массовку, но не взяли. Сказали, что лицо совсем не норвежское. Если серьезно, то нет, в фильме меня не будет», – сказала Вяльбе, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».