Хоккеисты петербургского СКА Антон Белов, Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен и Евгений Кетов продлят соглашения с армейцами.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. О сроках новых контрактов не сообщается.

Отметим, действующие соглашения перечисленных хоккеистов истекают 30 апреля.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского СКА Артем Зуб может стать хоккеистом одного из клубов Национальной хоккейной лиги. 24-летний игрок выбирает между двумя командами, но приоритетным вариантом видится «Оттава Сенаторз». Отмечается, что решение может быть принято в ближайшие пару недель.

Напомним, ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.