Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский показал, как играет в хоккей во время карантина из-за пандемии коронавируса.

В своем Instagram глава «ястребов» опубликовал видео, на котором играет с семьей в хоккей во дворе.

Ранее Сушинский вместе с семьей и друзьями снял пародию на танец из клипа группы Little Big и опубликовал видео в своем Instagram. Группа Little Big с песней Uno должна была выступить на Евровидении 2020 года в Роттердаме, но соревнование было перенесено на следующий год из-за коронавируса.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.