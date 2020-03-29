Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич продемонстрировал несколько упражнений для тренировки мышц пресса.

На официальной странице «Локомотива» в Instagram футболист призвал болельщиков оставаться дома, работать над собой, смотреть хорошие фильмы и не забывать тренироваться.

Ранее стало известно, что Джорджевич пожертвовал 20 тысяч евро на борьбу с коронавирусом, которые Футбольный союз Черногории потратил на медицинское оборудование для больниц по всей стране. Помимо нападающего «Локомотива», собственные средства на приобретения оборудования выделили форвард «Монако» Стеван Йоветич, который пожертвовал 50 тысяч, и защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич (40 тысяч).

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.