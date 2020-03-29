Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье поделился мнением о чемпионе в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

По словам Кормье, Хабиб отлично выглядел в тренировочном лагере к UFC 249, где он усиленно тренировался и был очень сосредоточен. Корме отметил, Хабиб понимает, как трудно готовиться к Тони Фергюсону и насколько он может быть хитер в октагоне.

Корме считает, ни для кого не секрет, что собирается делать в бою Хабиб, но россиянин по-прежнему планирует реализовать этот план, что говорит о его высоком уровне.

«Он столь хорош в том, что он делает, что ему не нужно этого скрывать о соперников», — сказал Кормье, слова которого приводит MMAFighting.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов должен срочно покинуть территорию России, чтобы его бой с Тони Фергюсоном не сорвался. С 27 марта Россия закрыла международное авиасообщение, а с завтрашнего дня закроются границы государства.