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  • 21:28,  29 марта 2020
Бокс/MMA
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Крылов о коронавирусе: Может, жизнь никогда не будет прежней

Крылов о коронавирусе: Может, жизнь никогда не будет прежней
Боец UFC Никита Крылов. Фото: инстаграм спортсмена

Украинский боец UFC в полутяжелом весе Никита Крылов поделился мнением о пандемии коронавируса.

По словам Крылова, у этого всего есть другая цель, но она скрыта от большинства людей. Крылов считает, что все станет ясно к концу лета.

«Какая цель? Да не знаю, чего я сейчас буду болтать. В частности, политическая, экономическая. Может, жизнь вообще никогда не будет прежней», – сказал Крылов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, на данный момент Крылов живет и тренируется в Москве. Он провел 33 поединка в смешанных единоборствах, в 26 из них одержал победы. 10 боев закончились нокаутом, 15 раз соперники Крылова сдавались, один раз украинец выиграл решением судей.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.

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