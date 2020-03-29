Крылов о коронавирусе: Может, жизнь никогда не будет прежней

Украинский боец UFC в полутяжелом весе Никита Крылов поделился мнением о пандемии коронавируса.

По словам Крылова, у этого всего есть другая цель, но она скрыта от большинства людей. Крылов считает, что все станет ясно к концу лета.

«Какая цель? Да не знаю, чего я сейчас буду болтать. В частности, политическая, экономическая. Может, жизнь вообще никогда не будет прежней», – сказал Крылов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, на данный момент Крылов живет и тренируется в Москве. Он провел 33 поединка в смешанных единоборствах, в 26 из них одержал победы. 10 боев закончились нокаутом, 15 раз соперники Крылова сдавались, один раз украинец выиграл решением судей.