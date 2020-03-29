Ласицкене готовится к сезону в режиме карантина

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене начала подготовку к сезону на карантине из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказала менеджер Ласицкене Ольга Назарова. По словам Назаровой, Ласицкене сегодня начала подготовку к новому сезону. Назарова отметила, тренировочный план подготовил личный тренер Геннадий Габрилян, а тренировки проходят изолированно, и с другими людьми Ласицкене не пересекается

«Да и вообще все свободное время, кроме тренировочных занятий и редких выходов в продуктовый магазин, Мария с супругом проводят дома», — сказала Назарова, слова которой приводит «Р-Спорт».