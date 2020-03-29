Ласицкене готовится к сезону в режиме карантина

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене начала подготовку к сезону на карантине из-за пандемии коронавируса.
Об этом рассказала менеджер Ласицкене Ольга Назарова. По словам Назаровой, Ласицкене сегодня начала подготовку к новому сезону. Назарова отметила, тренировочный план подготовил личный тренер Геннадий Габрилян, а тренировки проходят изолированно, и с другими людьми Ласицкене не пересекается
«Да и вообще все свободное время, кроме тренировочных занятий и редких выходов в продуктовый магазин, Мария с супругом проводят дома», — сказала Назарова, слова которой приводит «Р-Спорт».
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.
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