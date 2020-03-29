Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.

«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие д…..б…….», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее Резцова высказала свое мнение по поводу пандемии коронавируса и карантина. Экс-биатлонистка заявила, что она не соблюдает карантин, а ездит по гостям. Она отметила, что лучше жить как жилось, не забивая себе мозг.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.