Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о карантине во время пандемии коронавируса.

По словам Тихонова, в Белоруссии есть президент и есть законы, но абсолютно никакой паники нет. Тихонов считает, что в Белоруссии не врут, в отличие от России.

Советский биатлонист рассказал, что он только что приехал с дачи, нет никаких запретов, на улице гуляет народ, есть любимая кофейня, где всегда сидят люди, а «какие-то считанные» ходят в масках.

«Я считаю, что маска – это накопление бактерий. Больше ничего. Какая-то опасность может быть только в России», – сказал Тихонов, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.