Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко автомобиль Porsche на день рождения.

Фотографию с новой машиной Тарасов опубликовал в «сториз» своего Instagram.

«Будь счастлива», — написал Тарасов на фото.

Ранее полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказал мнение по поводу травли космонавтки Валентины Терешковой после ее выступления в Госдуме по поводу поправок к Конституции РФ. По словам Тарасова, всегда нужно следить за своим языком и отвечать за слова, футболист считает, что это не красит людей как русский народ.

Также Тарасов рассказал о своем восстановлении после перелома ноги, который он получил на тренировке. Футболист отметил, что операция прошла хорошо, а также поблагодарил фанатов за поддержку.