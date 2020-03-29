«Неман» обыграл «Витебск» в чемпионате Белоруссии

В матче второго тура Высшей лиги Белоруссии «Неман» дома одержал победу над «Витебском» со счетом 2:0.

В составе хозяев по голу забили Гегам Кадимян на 51-й минуте и Георгий Кантария на 58-й минуте встречи с пенальти.

Отметим, чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который до сих пор не приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.