«Неман» обыграл «Витебск» в чемпионате Белоруссии

В матче второго тура Высшей лиги Белоруссии «Неман» дома одержал победу над «Витебском» со счетом 2:0.
В составе хозяев по голу забили Гегам Кадимян на 51-й минуте и Георгий Кантария на 58-й минуте встречи с пенальти.
Отметим, чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который до сих пор не приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Эта победа стала для «Немака» первой в чемпионате, команда идет на седьмом месте в турнирной таблице с тремя баллами. «Витебск» располагается на 11-й позиции с тремя очками, предыдущую игру клуб выиграл.
Следующий матч «Неман» проведет 4 апреля на выезде против солигорского «Шахтера», а «Витебск» одним днем позже встретится дома со «Смолевичами».
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