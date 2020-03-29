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  • 21:32,  29 марта 2020
Футбол
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«Неман» обыграл «Витебск» в чемпионате Белоруссии

&#171;Неман&#187; обыграл &#171;Витебск&#187; в чемпионате Белоруссии
ФК "Неман". Фото: сайт клуба

В матче второго тура Высшей лиги Белоруссии «Неман» дома одержал победу над «Витебском» со счетом 2:0.

В составе хозяев по голу забили Гегам Кадимян на 51-й минуте и Георгий Кантария на 58-й минуте встречи с пенальти.

Отметим, чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который до сих пор не приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Эта победа стала для «Немака» первой в чемпионате, команда идет на седьмом месте в турнирной таблице с тремя баллами. «Витебск» располагается на 11-й позиции с тремя очками, предыдущую игру клуб выиграл.

Следующий матч «Неман» проведет 4 апреля на выезде против солигорского «Шахтера», а «Витебск» одним днем позже встретится дома со «Смолевичами».

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