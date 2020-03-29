Бывший футболист петербургского «Зенита» Максим Астафьев, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

Астафьев выразил всем благодарность за поддержку и отметил, что проблем со здоровьем у него нет. Футболист надеется, что скоро он сможет вернуться домой.

Астафьев попросил болельщиков соблюдать меры предосторожности, оставаться дома, а также беречь себя и своих близких.

«Благодарю за участие и поддержку футбольный клуб «Зенит», болельщиков петербургской команды и лично Вильяма Оливейру, с которым я учился в Высшей школе тренеров», – сказал Астафьев, слова которого приводит «Зенит».

Ранее стало известно, что полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев заразился коронавирусной инфекцией. В данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице. Также известно, что ранее вместе с Астафьевым госпитализировали еще одного футболиста «Ленинградца», защитника Илью Баннова, но его тест оказался отрицательным, и игрока выписали.