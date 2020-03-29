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  • 21:28,  29 марта 2020
ФК "Зенит"
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Медведев: Все сотрудники «Зенита» остаются на следующей неделе дома

Медведев: Все сотрудники &#171;Зенита&#187; остаются на следующей неделе дома
Александр Медведев. Фото: "Инстаграм" ФК "Зенит"

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев призвал болельщиков самоизолироваться из-за пандемии коронавируса.

По словам Медведева, все сотрудники клуба остаются на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Гендиректор отметил, ситуация с коронавирусом очень непростая, она требует от всех дисциплины, серьезности и самоограничения.

«Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране», — сказал Медведев, слова которого приводит официальный Twitter «Зенита».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.

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