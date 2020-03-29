Медведев: Все сотрудники «Зенита» остаются на следующей неделе дома

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев призвал болельщиков самоизолироваться из-за пандемии коронавируса.
По словам Медведева, все сотрудники клуба остаются на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Гендиректор отметил, ситуация с коронавирусом очень непростая, она требует от всех дисциплины, серьезности и самоограничения.
«Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране», — сказал Медведев, слова которого приводит официальный Twitter «Зенита».
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.
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