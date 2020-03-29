Медведев: Все сотрудники «Зенита» остаются на следующей неделе дома

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев призвал болельщиков самоизолироваться из-за пандемии коронавируса.

По словам Медведева, все сотрудники клуба остаются на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Гендиректор отметил, ситуация с коронавирусом очень непростая, она требует от всех дисциплины, серьезности и самоограничения.

«Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране», — сказал Медведев, слова которого приводит официальный Twitter «Зенита».