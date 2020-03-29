Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, находящийся на родине во время пандемии коронавируса, замечен гуляющим с семьей в Фуншале.

Об этом сообщает ABC. По информации источника, Роналду вместе с Джорджиной Родригес и двумя маленькими детьми прогуливались в родном городе футболиста, расположенном на острове Мадейра.

Отметим, в данный момент в Португалии не действует запрет относительно нахождения на улице, несмотря на пандемию коронавируса.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.