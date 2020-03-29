Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в Instagram шуточное видео на тему пандемии коронавируса.

На видеоролике высадившиеся на Луне астронавты атакованы монстром, который подписан словом «коронавирус». Астронавты при этом получили подписи США, Китай, Евросоюз и Россия.

«Это топище», — написал Дзюба под видео и добавил хэштег #позитиввовсем.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев призвал болельщиков самоизолироваться из-за пандемии коронавируса.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.