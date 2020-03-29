Тарасов о Миранчуке в респираторе: Очкует

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал фотографии с экс-одноклубниками по московскому «Локомотиву», полузащитниками Алексеем и Антоном Миранчуками.

На фотографии на Алексее Миранчуке надет респиратор. «Очкует», — написал по этому поводу Тарасов.

Напомним, Тарасов по возвращении из Италии, где ему делали операцию, уже делился мнением о коронавирусе. Игрок заявил, что жена рассказала ему о множестве ложных сообщений про зараженных в Москве. Футболист считает, что в России любят паниковать и драматизировать.

Отметим, сегодня, 29 марта, Дмитрий Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко автомобиль Porsche на день рождения.