Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 23:30,  29 марта 2020
Футбол
4

Тарасов о Миранчуке в респираторе: Очкует

Тарасов о Миранчуке в респираторе: Очкует
Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал фотографии с экс-одноклубниками по московскому «Локомотиву», полузащитниками Алексеем и Антоном Миранчуками.

На фотографии на Алексее Миранчуке надет респиратор. «Очкует», — написал по этому поводу Тарасов.

Напомним, Тарасов по возвращении из Италии, где ему делали операцию, уже делился мнением о коронавирусе. Игрок заявил, что жена рассказала ему о множестве ложных сообщений про зараженных в Москве. Футболист считает, что в России любят паниковать и драматизировать.

Отметим, сегодня, 29 марта, Дмитрий Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко автомобиль Porsche на день рождения.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров