Тарасов о Миранчуке в респираторе: Очкует

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал фотографии с экс-одноклубниками по московскому «Локомотиву», полузащитниками Алексеем и Антоном Миранчуками.
На фотографии на Алексее Миранчуке надет респиратор. «Очкует», — написал по этому поводу Тарасов.
Напомним, Тарасов по возвращении из Италии, где ему делали операцию, уже делился мнением о коронавирусе. Игрок заявил, что жена рассказала ему о множестве ложных сообщений про зараженных в Москве. Футболист считает, что в России любят паниковать и драматизировать.
Отметим, сегодня, 29 марта, Дмитрий Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко автомобиль Porsche на день рождения.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.
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