Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, в данный момент являющийся председателем комитета Госдумы по делам национальностей, поделился мнением о введении в Москве режима обязательной самоизоляции.

По словам Газзаева, все должны соблюдать все те требования, которые устанавливают власти Москвы и России, потому что все делается, чтобы эпидемия не разрасталась. Газзаев отметил, соблюдать самоизоляцию — очень важно для здоровья каждого человека.

Он добавил, что старается соблюдать эти меры, но у него работа, и в Госдуме до 16 апреля он работает по расписанию.

«Стоило ли этот указ принимать раньше? Вообще, стоило бы его принять изначально, когда коронавирус начался в Китае. Но, в любом случае, наша страна подготовилась лучше, чем все остальные. И мы это видим», — сказал Газзаев, слова которого приводит Sport24.

Отметим, указом мэра Москвы Сергея Собянина в столице с 30 марта будет введен режим обязательной домашней самоизоляции.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.