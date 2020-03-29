Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что постарается добиться переименования стадиона имени Резцовой после ее заявлений о карантине.

Губерниев пообещал подготовить обращение к руководству Московской области и Химое о переименовании стадиона имени Анфисы Резцовой. По мнению комментатора, такие люди как Резцова не должны быть примером для молодежи.

«Анфиса Резцова лютый позор советского и российского спорта!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее Резцова высказала свое мнение по поводу пандемии коронавируса и карантина. Экс-биатлонистка заявила, что она не соблюдает карантин, а ездит по гостям. Она отметила, что лучше жить как жилось, не забивая себе мозг.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.