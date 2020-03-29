Главный тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино и его жена заразились коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба омского «Авангарда», в тренерском штабе которого 60-летний специалист работал с 2018 по 2019 год.

У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья! 🙏🏻 pic.twitter.com/LM1VJUROyO — ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 29, 2020

Напомним, ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 по причине пандемии коронавируса.

Ярославский «Локомотив» вылетел в первом раунде от финского «Йокерита», уступив в серии со счетом 2-4.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.