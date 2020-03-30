Малком ответил, чем занимается на карантине во время коронавируса

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком рассказал, чем занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса.

По словам Малкома, чемпионат России приостановлен, игрокам рекомендовано соблюдать осторожность и оставаться дома, а некоторые места уже закрыты для посещения. Бразилец отметил, он тренируется в соответствии с указаниями клуба. Игрок добавил, что он общается с семьей и друзьями через социальные сети или по видеосвязи.

«Использую это время, чтобы читать, изучать русский язык, чтобы улучшить навыки коммуникации, слушаю музыку… Ну и просто отдыхаю дома», – сказал Малком, слова которого приводит Meu Timao.