Малком ответил, чем занимается на карантине во время коронавируса

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком рассказал, чем занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса.
По словам Малкома, чемпионат России приостановлен, игрокам рекомендовано соблюдать осторожность и оставаться дома, а некоторые места уже закрыты для посещения. Бразилец отметил, он тренируется в соответствии с указаниями клуба. Игрок добавил, что он общается с семьей и друзьями через социальные сети или по видеосвязи.
«Использую это время, чтобы читать, изучать русский язык, чтобы улучшить навыки коммуникации, слушаю музыку… Ну и просто отдыхаю дома», – сказал Малком, слова которого приводит Meu Timao.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.
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