Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 23:34,  29 марта 2020
Футбол
0

«Просто пушка!» Смолов остался в восторге от альбома Pharaoh

&#171;Просто пушка!&#187; Смолов остался в восторге от альбома Pharaoh
Нападающий сборной России Федор Смолов. Фото: официальный твиттер ЧМ-2018

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов поделился мнением о новом альбоме рэп-артиста Pharaoh.

«Альбом — просто пушка, пушка, пушка!» — сказал Смолов в «сториз» своего Instagram, слушая одну из песен.

Напомним, зимой этого года Смолов перешел в испанскую «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды. Сезон Ла Лиги и большинства других европейских лиг был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Отметим, Pharaoh, настоящее имя которого Глеб Голубин, выпустил альбом «Правило» 27 марта.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров