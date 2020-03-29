«Просто пушка!» Смолов остался в восторге от альбома Pharaoh

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов поделился мнением о новом альбоме рэп-артиста Pharaoh.

«Альбом — просто пушка, пушка, пушка!» — сказал Смолов в «сториз» своего Instagram, слушая одну из песен.

Напомним, зимой этого года Смолов перешел в испанскую «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды. Сезон Ла Лиги и большинства других европейских лиг был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Отметим, Pharaoh, настоящее имя которого Глеб Голубин, выпустил альбом «Правило» 27 марта.