«Просто пушка!» Смолов остался в восторге от альбома Pharaoh

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов поделился мнением о новом альбоме рэп-артиста Pharaoh.
«Альбом — просто пушка, пушка, пушка!» — сказал Смолов в «сториз» своего Instagram, слушая одну из песен.
Напомним, зимой этого года Смолов перешел в испанскую «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды. Сезон Ла Лиги и большинства других европейских лиг был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Отметим, Pharaoh, настоящее имя которого Глеб Голубин, выпустил альбом «Правило» 27 марта.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.
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