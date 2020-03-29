Глава МОК Томас Бах подтвердил, что спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры-2020, смогут принять участие в Олимпиаде через года без отбора.

По словам Баха, понятно, что спортсмены, прошедшие квалификацию на ОИ в Токио, сохранят за собой лицензию.

«Это следует из того, что соревнования сохранят название — «Токио-2020», — сказал Бах, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Отметим, в данный момент разыграно 57 процентов олимпийских лицензий, в Олимпиале примут участие 11 тысяч спортсменов.

Напомним, что все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за вспышки коронавируса. Перенос Олимпиады — первый случай в истории, когда Игры отменяются.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.