Нападающий петербургского СКА Александр Барабанов может стать хоккеистом команды НХЛ «Аризона Койотс».

Об этом сообщает в своем Twitter журналист Крэйг Морган. По его словам, «Койотс» активно интересуются 25-летним форвардом.

Ранее агент Барабанова Дэн Мильштейн заявил, что планирует провести переговоры с несколькими командами Национальной хоккейной лиги в начале следующей недели.

Отметим, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершившегося сезона Барабанов принял участие в 43 матчах и набрал 20 (11+9) очков. В четырех встречах плей-офф Кубка Гагарина нападающий набрал 3 (1+2) балла.

Ранее сообщалось, что хоккеисты петербургского СКА Антон Белов, Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен и Евгений Кетов продлят соглашения с армейцами.