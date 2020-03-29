Шакири может перейти в ЦСКА, «Химки» станут чемпионами России, Резцова не соблюдает карантин — эти и другие новости в традиционном дайджесте от Nevasport.

ЦСКА хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля» Шакири

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Трусова находится на карантине после эвакуации из Египта

Двукратная чемпионка мира среди юниоров фигуристка Александра Трусова проходит карантин после возвращения из Египта.

«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России

Российская федерация баскетбола (РФБ) на заседании исполкома организации присвоит подмосковным «Химкам» титул чемпиона России, сообщает «Чемпионат».

Резцова: Не соблюдаю карантин. Лучше жить как жилось, не забивая мозг

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказала свое мнение по поводу пандемии коронавируса и карантина.

Главный тренер «Локомотива» заболел коронавирусом

Главный тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино и его жена заразились коронавирусной инфекцией.

Барабанов может уйти из СКА в «Аризону»

Нападающий петербургского СКА Александр Барабанов может стать хоккеистом команды НХЛ «Аризона Койотс».