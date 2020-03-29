Главный тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своем состоянии.

«Что касается коронавируса, мы чувствуем себя нормально», — сказал Пелино, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер выразил надежду, что худшее позади и он со своей женой скоро пойдут на поправку.

Ранее стало известно, что Майкл Пелино и его жена заразились коронавирусом.

Напомним, Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 по причине пандемии коронавируса. Ярославский «Локомотив» вылетел в первом раунде от финского «Йокерита», уступив в серии со счетом 2-4.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 664 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 30 тысяч человек, выздоровели — более 142 тысячи. В России в данный момент заболели 1534 человека, погибли восемь человек, выздоровели 64.