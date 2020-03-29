Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что поединок против Тони Фергюсона состоится не в США.

По словам Абдулманапа, он не может сказать ничего определенного. Тренер отметил, что Хабиб готовится в Дагестане, и от них ничего не зависит, так как сказали, что боя в Америке не будет.

«Ждем всех в России, хотелось бы провести бой здесь. Хабиб сейчас в отличной форме, в лучшей форме за свою карьеру», – сказал Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов должен срочно покинуть территорию России, чтобы его бой с Тони Фергюсоном не сорвался. С 27 марта Россия закрыла международное авиасообщение, а с завтрашнего дня закроются границы государства.