Петербургский «Зенит» показал, как в домашних условиях тренируется венесуэльский защитник команды Йордан Осорио.

На видео, ускоренном в несколько раз спортсмен выполняет разминку перед телевизором, делает растяжку мышц и отжимается.

Напомним, из-за пандемии коронавируса РПЛ приостановили до 10 апреля, однако наиболее вероятно, что остановка будет продлена на более долгий срок. Футболисты «Зенита» тренируются удаленно и сидят на карантине, на базе в Удельном парке команда не собирается, каждый поддерживает форму самостоятельно.

Руководство Тинькофф РПЛ в качестве одного из вариантов рассматривает возобновление розыгрыша чемпионата России во второй половине июля.