Петербургский «Зенит» показал, как в домашних условиях тренируется венесуэльский защитник команды Йордан Осорио.
На видео, ускоренном в несколько раз спортсмен выполняет разминку перед телевизором, делает растяжку мышц и отжимается.
🇻🇪💙Yordan Osorio trabaja a full🔝🔥#VamosZenit| #VenEx | #FutVe pic.twitter.com/R45EcizDls
— FC Zenit Español🌊 (@es_fczenit) March 29, 2020
Напомним, из-за пандемии коронавируса РПЛ приостановили до 10 апреля, однако наиболее вероятно, что остановка будет продлена на более долгий срок. Футболисты «Зенита» тренируются удаленно и сидят на карантине, на базе в Удельном парке команда не собирается, каждый поддерживает форму самостоятельно.
Руководство Тинькофф РПЛ в качестве одного из вариантов рассматривает возобновление розыгрыша чемпионата России во второй половине июля.
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