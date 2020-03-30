Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказала мнение по поводу стереотипах о спортсменах.

В своем «Инстаграме» Слуцкая опровергла три мифа, которые сопровождают многих спортсменов: все думают, что спортсмен — тупой, что он нигде никогда не учится и что не может реализоваться ни в одной профессии, кроме как в тренерской.

«Моя «тупость» довела меня до того, что я уже много лет успешно работаю на телевидении», — отметила фигуристка, добавив, что она закончила два университета, имеет образование по специальностям «Физическая культура» и «Государственное и муниципальное управление», также фигуристка имеет диплом школы телевидения «Останкино».

Слуцкая также добавила, что грести всех под одну гребенку не стоит и люди часто работают не по профессии. «Мой личный совет: не стоит бояться предубеждений или даже беситься, если вы всего себя посвящаете какому-то одному делу. Преданность профессии и упорство — залог успеха», — заключила фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial) 29 Мар 2020 в 5:19 PDT

Напомним, спортивную карьеру Ирина Слуцкая завершила карьеру в 2006 году, сейчас она — депутат Московской областной думы и телеведущая.