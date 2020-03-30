Американский боец UFC Тони Фергюсон подразнил в «Твиттере» будущего оппонента в титульном бою — чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Фергюсон написал, что дата боя — 18 апреля — все ближе. «Хабиб, ты прячешься в России? Даже запрет на перелеты не помешает мне надрать тебе зад. Не используй это в качестве оправдания», — написал боец, добавив, что Нурмагомедов знает, где его найти.

Напомним, ранее бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном срывался уже несколько раз. Глава UFC Дана Уайт заверил всех, что бой пройдет обязательно, однако пока не озвучивает вариант с местом проведения. В Нью-Йорке бой не состоится из-за пандемии коронавируса.

Сейчас Хабиб Нурмагомедов находится дома в Дагестане, там он проводит подготовку к бою.