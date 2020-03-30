Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала, как тренируется дома во время карантина.

Спортсменка показала, как стоит в планке вместе со своим пуделем. «Тренируюсь дома. Пока удерживала планку, Лана уснула», — написала фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 29 Мар 2020 в 8:40 PDT

Напомним, фигуристка вместе со своей семьей вернулась в Россию 27 марта гуманитарным рейсом. После того, как был отменен ЧМ по фигурному катанию в Монреале, спортсменка с семьей уехала отдыхать в Египет.

В сезоне-2019/20 Александра Трусова завоевала два золота этапов серии Гран-при, стала третьей в финале серии Гран-при, на чемпионате России и на чемпионате Европы. К чемпионату мира фигуристка готовила программу с пятью четверными прыжками.