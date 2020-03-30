Российский боец смешанного стиля, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил своим поклонникам, что проведет прямой эфир в «Инстаграме» с интригующей темой.

Эфир должен пройти сегодня, 30 марта.

«В 11:00 по московскому времени у меня будет прямой эфир в инстаграме. Тема дня: «Где я?», — написал Хабиб в «сторис».

Напомним, ранее отец Хабиба Нурмагомедова сообщал о том, что его сын вернулся из США и сейчас готовится к бою против американца Тони Фергюсона в собственном доме в Дагестане. Боец никуда не выходит, поскольку в доме оборудован полноценный спортзал.

Отметим, бой Хабиба и Фергюсона запланирован на 18 апреля. 30 марта Россия закрыла все границы на выезд из-за пандемии коронавируса, бой находится под угрозой.