Российский боец ММА, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов показал, как он проводит время на самоизоляции.

В своем «Инстаграме» Нурмагомедов выложил фотографию из кафе, в которое он зашел на чашку кофе.

«Один гулял по улице, один сидел в кафе», — подписал фото боец, пожелав подписчикам здоровья, а также спросив у них, насколько масштабными будут последствия сложившейся суеты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 29 Мар 2020 в 7:47 PDT

Напомним, на 18 апреля назначен титульный бой Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. К нему россиянин готовился дома, в Дагестане, поскольку после возвращения из США попал на карантин.

Пока неизвестно, где пройдет поединок, однако глава UFC Дана Уайт полон решимости провести бой, который ранее уже срывался несколько раз.