Российский боец ММА, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов показал, как он проводит время на самоизоляции.
В своем «Инстаграме» Нурмагомедов выложил фотографию из кафе, в которое он зашел на чашку кофе.
«Один гулял по улице, один сидел в кафе», — подписал фото боец, пожелав подписчикам здоровья, а также спросив у них, насколько масштабными будут последствия сложившейся суеты.
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Напомним, на 18 апреля назначен титульный бой Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. К нему россиянин готовился дома, в Дагестане, поскольку после возвращения из США попал на карантин.
Пока неизвестно, где пройдет поединок, однако глава UFC Дана Уайт полон решимости провести бой, который ранее уже срывался несколько раз.
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