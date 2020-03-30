Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его бой с Тони Фергюсоном скорее всего не состоится, поскольку он не может вылететь из России в связи с закрытием границ.

«Пришла информация от UFC, что турнир на 99% пройдет в Абу-Даби», — сказал Хабиб, добавив, что за месяц до боя он вылетел в Эмираты в командой, однако оказалось, что границы закрыты, и ни в Дубай, ни в Абу-Даби попасть иностранным гражданам нельзя. Оттуда Хабиб улетел в Россию, сейчас он тренируется в Дагестане.

«На данный момент я тренируюсь, но не знаю, к чему готовлюсь. UFC готовит турнир уже в Америке, договариваются с каким-то штатом. Я не могу ни прилетать, ни залетать в Америку», — сказал Хабиб, добавив, что турнир могут провести без него, а Фергюсону уже ищут нового соперника.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в рамках турнира UFC 249 18 апреля.