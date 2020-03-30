Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о приеме президента СБР Владимира Драчева в Министерстве спорта РФ по окончании сезона.

В интервью «Спорт день за днем» Тихонов сообщил, что Драчев попал на прием, на котором собирали всех президентов зимних видов спорта.

«Он пытался сказать, что юноши выиграли. Ему сказали: «Это не ваши заслуги. Садитесь и молчите», — сказал Тихонов, отметив, что вопросы с тренерским составом должны решать наверху, должны среагировать Министерство спорта и Олимпийский комитет.

«Подготовка проходит за счет государства, никаких спонсоров не было», — заключил Тихонов.

Напомним, по итогам прошедшего сезона женская сборная завоевала лишь две медали в рамках Кубка мира по биатлону, на чемпионате мира золото и бронзу взял Александр Логинов.